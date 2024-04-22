Кургак Тимофей Тихонович
Место рождения
Дата рождения22.01.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1827
Бракосочетание
08.02.1848
Рождение ребёнка
28.07.1858
Мать ребёнка: Кургак Параскева Петровна
Рождение ребёнка
14.11.1859
Мать ребёнка: Кургак Параскева Петровна
Рождение ребёнка
29.10.1865
Дочь: Кургак Зиновия Тимофеевна
Мать ребёнка: Кургак Параскева Петровна
Рождение ребёнка
01.08.1867
Сын: Кургак Леонтий Тимофеевич
Мать ребёнка: Кургак Параскева Петровна
Рождение ребёнка
19.02.1870
Сын: Кургак Евгений Тимофеевич
Мать ребёнка: Кургак Параскева Петровна
Смерть
Неизвестно