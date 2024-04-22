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Кургак Тимофей Тихонович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

22.01.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1827

Отец: Кургак Тихон Федорович

Мать: Кургак Стефанида Кирилловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
08.02.1848

Жена: Кургак Параскева Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.07.1858

Сын: Кургак Сила Тимофеевич

Мать ребёнка: Кургак Параскева Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.11.1859

Сын: Кургак Филипп Тимофеевич

Мать ребёнка: Кургак Параскева Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.10.1865

Дочь: Кургак Зиновия Тимофеевна

Мать ребёнка: Кургак Параскева Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.08.1867

Сын: Кургак Леонтий Тимофеевич

Мать ребёнка: Кургак Параскева Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.02.1870

Сын: Кургак Евгений Тимофеевич

Мать ребёнка: Кургак Параскева Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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