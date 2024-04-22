Кургак (Козей) Параскева Петровна
Место рождения
Дата рождения14.10.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1827
Отец: Козей Петр Александрович
Мать: Козей Феодосия Матвеевна
Бракосочетание
08.02.1848
Рождение ребёнка
28.07.1858
Отец ребёнка: Кургак Тимофей Тихонович
Рождение ребёнка
14.11.1859
Отец ребёнка: Кургак Тимофей Тихонович
Рождение ребёнка
29.10.1865
Дочь: Кургак Зиновия Тимофеевна
Отец ребёнка: Кургак Тимофей Тихонович
Рождение ребёнка
01.08.1867
Сын: Кургак Леонтий Тимофеевич
Отец ребёнка: Кургак Тимофей Тихонович
Рождение ребёнка
19.02.1870
Сын: Кургак Евгений Тимофеевич
Отец ребёнка: Кургак Тимофей Тихонович
Смерть
Неизвестно