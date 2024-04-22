Кургак (Козей) Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кургак (Козей) Параскева Петровна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

14.10.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1827

Отец: Козей Петр Александрович

Мать: Козей Феодосия Матвеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
08.02.1848

Муж: Кургак Тимофей Тихонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.07.1858

Сын: Кургак Сила Тимофеевич

Отец ребёнка: Кургак Тимофей Тихонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.11.1859

Сын: Кургак Филипп Тимофеевич

Отец ребёнка: Кургак Тимофей Тихонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.10.1865

Дочь: Кургак Зиновия Тимофеевна

Отец ребёнка: Кургак Тимофей Тихонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.08.1867

Сын: Кургак Леонтий Тимофеевич

Отец ребёнка: Кургак Тимофей Тихонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.02.1870

Сын: Кургак Евгений Тимофеевич

Отец ребёнка: Кургак Тимофей Тихонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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