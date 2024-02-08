Козей (Проценко) Феодосия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козей (Проценко) Феодосия Матвеевна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

28.04.1854

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
04.11.1823

Муж: Козей Петр Александрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.10.1825

Дочь: Козей Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Козей Петр Александрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.10.1827

Дочь: Кургак (Козей) Параскева Петровна

Отец ребёнка: Козей Петр Александрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.09.1832

Сын: Козей Харитон Петрович

Отец ребёнка: Козей Петр Александрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.09.1835

Дочь: Полисмак (Козей) Любовь Петровна

Отец ребёнка: Козей Петр Александрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.04.1838

Сын: Козей Никита Петрович

Отец ребёнка: Козей Петр Александрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.09.1841

Дочь: Козей Феодотия Петровна

Отец ребёнка: Козей Петр Александрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
28.04.1854
Липовый Рог, Чернігівська область

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