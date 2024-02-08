Козей (Проценко) Феодосия Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смерти28.04.1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1823
Рождение ребёнка
05.10.1825
Дочь: Козей Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Козей Петр Александрович
Рождение ребёнка
14.10.1827
Дочь: Кургак (Козей) Параскева Петровна
Отец ребёнка: Козей Петр Александрович
Рождение ребёнка
27.09.1832
Отец ребёнка: Козей Петр Александрович
Рождение ребёнка
18.09.1835
Дочь: Полисмак (Козей) Любовь Петровна
Отец ребёнка: Козей Петр Александрович
Рождение ребёнка
02.04.1838
Отец ребёнка: Козей Петр Александрович
Рождение ребёнка
20.09.1841
Дочь: Козей Феодотия Петровна
Отец ребёнка: Козей Петр Александрович
Смерть
28.04.1854