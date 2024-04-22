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Козей Петр Александрович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
04.11.1823

Жена: Козей Феодосия Матвеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.10.1825

Дочь: Козей Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Козей Феодосия Матвеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.10.1827

Дочь: Кургак Параскева Петровна

Мать ребёнка: Козей Феодосия Матвеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.09.1832

Сын: Козей Харитон Петрович

Мать ребёнка: Козей Феодосия Матвеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.09.1835

Дочь: Полисмак Любовь Петровна

Мать ребёнка: Козей Феодосия Матвеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.04.1838

Сын: Козей Никита Петрович

Мать ребёнка: Козей Феодосия Матвеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.09.1841

Дочь: Козей Феодотия Петровна

Мать ребёнка: Козей Феодосия Матвеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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