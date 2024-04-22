Козей Петр Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Бракосочетание
04.11.1823
Жена: Козей Феодосия Матвеевна
Рождение ребёнка
05.10.1825
Дочь: Козей Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Козей Феодосия Матвеевна
Рождение ребёнка
14.10.1827
Дочь: Кургак Параскева Петровна
Мать ребёнка: Козей Феодосия Матвеевна
Рождение ребёнка
27.09.1832
Мать ребёнка: Козей Феодосия Матвеевна
Рождение ребёнка
18.09.1835
Дочь: Полисмак Любовь Петровна
Мать ребёнка: Козей Феодосия Матвеевна
Рождение ребёнка
02.04.1838
Мать ребёнка: Козей Феодосия Матвеевна
Рождение ребёнка
20.09.1841
Дочь: Козей Феодотия Петровна
Мать ребёнка: Козей Феодосия Матвеевна
Смерть
Неизвестно