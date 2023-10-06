Кургак Тихон Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти21.04.1883
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1826
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.01.1827
Мать ребёнка: Кургак Стефанида Кирилловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.09.1829
Мать ребёнка: Кургак Стефанида Кирилловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.05.1835
Мать ребёнка: Кургак Стефанида Кирилловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.06.1839
Мать ребёнка: Кургак Стефанида Кирилловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.03.1842
Мать ребёнка: Кургак Стефанида Кирилловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.10.1844
Мать ребёнка: Кургак Стефанида Кирилловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.04.1848
Дочь: Кургак Мавра Тихоновна
Мать ребёнка: Кургак Стефанида Кирилловна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
21.04.1883
Черниговская губерния, Российская империя