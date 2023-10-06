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ГлавнаяЛюдиКургак Тихон Федорович

Кургак Тихон Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

21.04.1883

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1826

Жена: Кургак Стефанида Кирилловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.01.1827

Сын: Кургак Тимофей Тихонович

Мать ребёнка: Кургак Стефанида Кирилловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.09.1829

Сын: Кургак Иван Тихонович

Мать ребёнка: Кургак Стефанида Кирилловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.05.1835

Сын: Кургак Иван Тихонович

Мать ребёнка: Кургак Стефанида Кирилловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.06.1839

Сын: Кургак Елисей Тихонович

Мать ребёнка: Кургак Стефанида Кирилловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.03.1842

Сын: Кургак Федот Тихонович

Мать ребёнка: Кургак Стефанида Кирилловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.10.1844

Сын: Кургак Алексей Тихонович

Мать ребёнка: Кургак Стефанида Кирилловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.04.1848

Дочь: Кургак Мавра Тихоновна

Мать ребёнка: Кургак Стефанида Кирилловна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
21.04.1883
Черниговская губерния, Российская империя
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