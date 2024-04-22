Кургак Алексей Тихонович
Место рождения
Дата рождения07.10.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1844
Рождение ребёнка
22.11.1866
Дочь: Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Кургак Ксения Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.10.1870
Мать ребёнка: Кургак Ксения Тимофеевна
Рождение ребёнка
09.11.1873
Дочь: Пинчук Стефанида Алексеевна
Мать ребёнка: Кургак Ксения Тимофеевна
Рождение ребёнка
13.10.1876
Дочь: Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Кургак Ксения Тимофеевна
Рождение ребёнка
11.10.1879
Дочь: Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Кургак Ксения Тимофеевна
Рождение ребёнка
09.01.1882
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Кургак Ксения Тимофеевна
Рождение ребёнка
25.10.1885
Сын: Кургак Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Кургак Ксения Тимофеевна
Смерть
Неизвестно