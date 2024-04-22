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Кургак Алексей Тихонович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

07.10.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1844

Отец: Кургак Тихон Федорович

Мать: Кургак Стефанида Кирилловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.11.1866

Дочь: Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Кургак Ксения Тимофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.10.1870

Сын: Кургак Ерофей Алексеевич

Мать ребёнка: Кургак Ксения Тимофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.11.1873

Дочь: Пинчук Стефанида Алексеевна

Мать ребёнка: Кургак Ксения Тимофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.10.1876

Дочь: Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Кургак Ксения Тимофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.10.1879

Дочь: Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Кургак Ксения Тимофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.01.1882

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Кургак Ксения Тимофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.10.1885

Сын: Кургак Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Кургак Ксения Тимофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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