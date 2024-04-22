Пинчук (Кургак) Стефанида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчук (Кургак) Стефанида Алексеевна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

09.11.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1873

Отец: Кургак Алексей Тихонович

Мать: Кургак Ксения Тимофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
09.02.1894

Муж: Пинчук Никита Самсонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.12.1895

Сын: Пинчук Ефимий Никитович

Отец ребёнка: Пинчук Никита Самсонович

Раковка, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
13.08.1899

Дочь: Мазур Васса Никитовна

Отец ребёнка: Пинчук Никита Самсонович

Рождение ребёнка
19.08.1900

Сын: Пинчук Пантелеймон Никитович

Отец ребёнка: Пинчук Никита Самсонович

Нестеровка, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1904

Сын: Пинчук Леонтий Никитович

Отец ребёнка: Пинчук Никита Самсонович

Раковка, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
21.08.1906

Дочь: Константинова Мария Никитовна

Отец ребёнка: Пинчук Никита Самсонович

Нестеровка, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
27.01.1911

Дочь: Татьяна Никитовна

Отец ребёнка: Пинчук Никита Самсонович

Нестеровка, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
03.07.1915

Сын: Пинчук Иван Никитович

Отец ребёнка: Пинчук Никита Самсонович

Нестеровка, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
01.02.1918

Дочь: Отрохо Ксения Никитовна

Отец ребёнка: Пинчук Никита Самсонович

Нестеровка, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пинчук Никон Никитович

Отец ребёнка: Пинчук Никита Самсонович

Смерть
Неизвестно
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