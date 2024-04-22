Пинчук (Кургак) Стефанида Алексеевна
Место рождения
Дата рождения09.11.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1873
Отец: Кургак Алексей Тихонович
Мать: Кургак Ксения Тимофеевна
Бракосочетание
09.02.1894
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.12.1895
Отец ребёнка: Пинчук Никита Самсонович
Рождение ребёнка
13.08.1899
Дочь: Мазур Васса Никитовна
Отец ребёнка: Пинчук Никита Самсонович
Рождение ребёнка
19.08.1900
Сын: Пинчук Пантелеймон Никитович
Отец ребёнка: Пинчук Никита Самсонович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Пинчук Никита Самсонович
Рождение ребёнка
21.08.1906
Дочь: Константинова Мария Никитовна
Отец ребёнка: Пинчук Никита Самсонович
Рождение ребёнка
27.01.1911
Дочь: Татьяна Никитовна
Отец ребёнка: Пинчук Никита Самсонович
Рождение ребёнка
03.07.1915
Отец ребёнка: Пинчук Никита Самсонович
Рождение ребёнка
01.02.1918
Дочь: Отрохо Ксения Никитовна
Отец ребёнка: Пинчук Никита Самсонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пинчук Никита Самсонович
Смерть
Неизвестно