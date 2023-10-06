Кургак Ксения Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кургак Ксения Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1866

Дочь: (Кургак) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Кургак Алексей Тихонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.10.1870

Сын: Кургак Ерофей Алексеевич

Отец ребёнка: Кургак Алексей Тихонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.11.1873

Дочь: Пинчук (Кургак) Стефанида Алексеевна

Отец ребёнка: Кургак Алексей Тихонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.10.1876

Дочь: (Кургак) Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Кургак Алексей Тихонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.10.1879

Дочь: (Кургак) Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Кургак Алексей Тихонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.01.1882

Дочь: (Кургак) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Кургак Алексей Тихонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.10.1885

Сын: Кургак Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Кургак Алексей Тихонович

Липовый Рог, Чернігівська область

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