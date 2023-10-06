Кургак Ксения Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1866
Дочь: (Кургак) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Кургак Алексей Тихонович
Рождение ребёнка
03.10.1870
Отец ребёнка: Кургак Алексей Тихонович
Рождение ребёнка
09.11.1873
Дочь: Пинчук (Кургак) Стефанида Алексеевна
Отец ребёнка: Кургак Алексей Тихонович
Рождение ребёнка
13.10.1876
Дочь: (Кургак) Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Кургак Алексей Тихонович
Рождение ребёнка
11.10.1879
Дочь: (Кургак) Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Кургак Алексей Тихонович
Рождение ребёнка
09.01.1882
Дочь: (Кургак) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Кургак Алексей Тихонович
Рождение ребёнка
25.10.1885
Сын: Кургак Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Кургак Алексей Тихонович