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Пинчук Ефимий Никитович

Место рождения

Раковка, Уссурийский, Приморский край

Дата рождения

25.12.1895

Дата смерти

?.08.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1895

Отец: Пинчук Никита Самсонович

Мать: Пинчук Стефанида Алексеевна

Раковка, Уссурийский, Приморский край
Бракосочетание
21.05.1918

Жена: Пинчук Фекла Ивановна

Нестеровка, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
03.10.1918

Дочь: Матвеенко Любовь Ефимовна

Мать ребёнка: Пинчук Фекла Ивановна

Нестеровка, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
20.12.1920

Сын: Пинчук Николай Ефимович

Мать ребёнка: Пинчук Фекла Ивановна

Нестеровка, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
07.11.1922

Дочь: Гусева Надежда Ефимовна

Мать ребёнка: Пинчук Фекла Ивановна

Нестеровка, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
07.11.1924

Дочь: Харис Александра Ефимовна

Мать ребёнка: Пинчук Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
25.11.1926

Сын: Пинчук Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Пинчук Фекла Ивановна

Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
21.12.1928

Сын: Пинчук Павел Ефимович

Мать ребёнка: Пинчук Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Зинаида Ефимовна

Мать ребёнка: Пинчук Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пинчук Фекла Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
грузчик на товарном дворе ст. Уссурийск
Место жительства
Неизвестно
Раковка, Уссурийский, Приморский край
Смерть
?.08.1938
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