Пинчук Ефимий Никитович
Место рождения
Дата рождения25.12.1895
Дата смерти?.08.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1895
Бракосочетание
21.05.1918
Жена: Пинчук Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
03.10.1918
Дочь: Матвеенко Любовь Ефимовна
Мать ребёнка: Пинчук Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
20.12.1920
Мать ребёнка: Пинчук Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
07.11.1922
Дочь: Гусева Надежда Ефимовна
Мать ребёнка: Пинчук Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
07.11.1924
Дочь: Харис Александра Ефимовна
Мать ребёнка: Пинчук Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
25.11.1926
Мать ребёнка: Пинчук Фекла Ивановна
Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
21.12.1928
Мать ребёнка: Пинчук Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Зинаида Ефимовна
Мать ребёнка: Пинчук Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пинчук Фекла Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
грузчик на товарном дворе ст. Уссурийск
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.08.1938