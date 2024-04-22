Пинчук Михаил Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчук Михаил Ефимович

Место рождения

Артем, Артемовский, Приморский край

Дата рождения

25.11.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

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Дети

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ЯЯ
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Место
Комментарий
Рождение
25.11.1926

Отец: Пинчук Ефимий Никитович

Мать: Пинчук Фекла Ивановна

Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Шахтёр- Макшейдер
Смерть
Неизвестно
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