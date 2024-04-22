Пинчук Михаил Ефимович
Место рождения
Дата рождения25.11.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1926
Отец: Пинчук Ефимий Никитович
Мать: Пинчук Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Шахтёр- Макшейдер
Смерть
Неизвестно