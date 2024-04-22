Пинчук (Сенько) Фекла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчук (Сенько) Фекла Ивановна

Место рождения

Жариково, Пограничный муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

05.10.1899

Дата смерти

?.12.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Жариково, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
21.05.1918

Муж: Пинчук Ефимий Никитович

Нестеровка, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
03.10.1918

Дочь: Матвеенко Любовь Ефимовна

Отец ребёнка: Пинчук Ефимий Никитович

Нестеровка, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
20.12.1920

Сын: Пинчук Николай Ефимович

Отец ребёнка: Пинчук Ефимий Никитович

Нестеровка, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
07.11.1922

Дочь: Гусева Надежда Ефимовна

Отец ребёнка: Пинчук Ефимий Никитович

Нестеровка, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
07.11.1924

Дочь: Харис Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Пинчук Ефимий Никитович

Рождение ребёнка
25.11.1926

Сын: Пинчук Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Пинчук Ефимий Никитович

Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
21.12.1928

Сын: Пинчук Павел Ефимович

Отец ребёнка: Пинчук Ефимий Никитович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Зинаида Ефимовна

Отец ребёнка: Пинчук Ефимий Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пинчук Ефимий Никитович

Место жительства
Неизвестно
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Смерть
?.12.1993
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
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