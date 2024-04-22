Пинчук (Сенько) Фекла Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.10.1899
Дата смерти?.12.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1899
Бракосочетание
21.05.1918
Рождение ребёнка
03.10.1918
Дочь: Матвеенко Любовь Ефимовна
Отец ребёнка: Пинчук Ефимий Никитович
Рождение ребёнка
20.12.1920
Отец ребёнка: Пинчук Ефимий Никитович
Рождение ребёнка
07.11.1922
Дочь: Гусева Надежда Ефимовна
Отец ребёнка: Пинчук Ефимий Никитович
Рождение ребёнка
07.11.1924
Дочь: Харис Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Пинчук Ефимий Никитович
Рождение ребёнка
25.11.1926
Отец ребёнка: Пинчук Ефимий Никитович
Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
21.12.1928
Отец ребёнка: Пинчук Ефимий Никитович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Зинаида Ефимовна
Отец ребёнка: Пинчук Ефимий Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пинчук Ефимий Никитович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.12.1993