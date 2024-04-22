Матвеенко (Пинчук) Любовь Ефимовна
Место рождения
Дата рождения03.10.1918
Дата смерти25.02.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1918
Отец: Пинчук Ефимий Никитович
Мать: Пинчук Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
15.10.1954
Сын: Матвеенко Николай Иванович
Отец ребёнка: Матвеенко Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матвеенко Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матвеенко Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Лозовой
Смерть
25.02.1962
Лозовой