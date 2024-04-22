Матвеенко (Пинчук) Любовь Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеенко (Пинчук) Любовь Ефимовна

Место рождения

Нестеровка, Пограничный муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

03.10.1918

Дата смерти

25.02.1962

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

1954 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
03.10.1918

Отец: Пинчук Ефимий Никитович

Мать: Пинчук Фекла Ивановна

Нестеровка, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
15.10.1954

Сын: Матвеенко Николай Иванович

Отец ребёнка: Матвеенко Иван Иванович

Партизанск, Партизанский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеенко Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеенко Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеенко Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Партизанск, Партизанский, Приморский край
Лозовой
Смерть
25.02.1962
Партизанск, Партизанский, Приморский край
Лозовой
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