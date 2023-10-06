Матвеенко Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеенко Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

1954 г.р.
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Добавил:

ЯЯ
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Место
Комментарий
Рождение
09.06.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1954

Сын: Матвеенко Николай Иванович

Мать ребёнка: Матвеенко Любовь Ефимовна

Партизанск, Партизанский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвеенко Любовь Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвеенко Любовь Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеенко Любовь Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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