Матвеенко Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.10.1954
Сын: Матвеенко Николай Иванович
Мать ребёнка: Матвеенко Любовь Ефимовна
Партизанск, Партизанский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матвеенко Любовь Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матвеенко Любовь Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно