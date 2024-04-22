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Матвеенко Николай Иванович

Место рождения

Партизанск, Партизанский, Приморский край

Дата рождения

15.10.1954

Дата смерти

31.07.1993

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1954

Отец: Матвеенко Иван Иванович

Мать: Матвеенко Любовь Ефимовна

Партизанск, Партизанский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
работал на электростанции
Смерть
31.07.1993
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Причина смерти: убийство
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