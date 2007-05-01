Гусева (Пинчук) Надежда Ефимовна
Место рождения
Дата рождения07.11.1922
Дата смерти?.05.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1922
Отец: Пинчук Ефимий Никитович
Мать: Пинчук Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
библиотекарь
Смерть
?.05.2007
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область