Гусева (Пинчук) Надежда Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Пинчук) Надежда Ефимовна

Место рождения

Нестеровка, Пограничный муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

07.11.1922

Дата смерти

?.05.2007

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1922

Отец: Пинчук Ефимий Никитович

Мать: Пинчук Фекла Ивановна

Нестеровка, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
библиотекарь
Смерть
?.05.2007
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
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