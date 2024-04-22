Пинчук Леонтий Никитович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти03.06.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Сильбанова Агния Леонтьевна
Мать ребёнка: Иванова Ефимия Михайловна
Рождение ребёнка
12.06.1928
Сын: Пинчук Александр Леонтьевич
Мать ребёнка: Иванова Ефимия Михайловна
Рождение ребёнка
10.10.1937
Сын: Пинчук Владимир Леонтьевич
Мать ребёнка: Иванова Ефимия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.06.1938