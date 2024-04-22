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Пинчук Леонтий Никитович

Место рождения

Раковка, Уссурийский, Приморский край

Дата рождения

1904

Дата смерти

03.06.1938

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1873 г.р.

Жена

1903 г.р.

Дети

1925 г.р.
1928 г.р.
1937 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Пинчук Никита Самсонович

Мать: Пинчук Стефанида Алексеевна

Раковка, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Сильбанова Агния Леонтьевна

Мать ребёнка: Иванова Ефимия Михайловна

Рождение ребёнка
12.06.1928

Сын: Пинчук Александр Леонтьевич

Мать ребёнка: Иванова Ефимия Михайловна

Рождение ребёнка
10.10.1937

Сын: Пинчук Владимир Леонтьевич

Мать ребёнка: Иванова Ефимия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Ефимия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Ефимия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Ефимия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Ефимия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Смерть
03.06.1938
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
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