Иванова (Пинчук) Ефимия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Пинчук) Ефимия Михайловна

Место рождения

Благодатное, Хорольский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

17.09.1903

Дата смерти

28.02.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

1925 г.р.
1928 г.р.
1937 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
17.09.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Благодатное, Хорольский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Сильбанова Агния Леонтьевна

Отец ребёнка: Пинчук Леонтий Никитович

Рождение ребёнка
12.06.1928

Сын: Пинчук Александр Леонтьевич

Отец ребёнка: Пинчук Леонтий Никитович

Рождение ребёнка
10.10.1937

Сын: Пинчук Владимир Леонтьевич

Отец ребёнка: Пинчук Леонтий Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пинчук Леонтий Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пинчук Леонтий Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пинчук Леонтий Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пинчук Леонтий Никитович

Место жительства
Неизвестно
Нестеровка, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Смерть
28.02.1995
Нестеровка, Пограничный муниципальный район, Приморский край
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