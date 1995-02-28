Иванова (Пинчук) Ефимия Михайловна
Место рождения
Дата рождения17.09.1903
Дата смерти28.02.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1903
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Сильбанова Агния Леонтьевна
Отец ребёнка: Пинчук Леонтий Никитович
Рождение ребёнка
12.06.1928
Сын: Пинчук Александр Леонтьевич
Отец ребёнка: Пинчук Леонтий Никитович
Рождение ребёнка
10.10.1937
Сын: Пинчук Владимир Леонтьевич
Отец ребёнка: Пинчук Леонтий Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.02.1995