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Пинчук Владимир Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1937

Дата смерти

12.04.2010

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

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Дети

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Место
Комментарий
Рождение
10.10.1937

Отец: Пинчук Леонтий Никитович

Мать: Иванова Ефимия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
12.04.2010
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