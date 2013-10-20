Пинчук Александр Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1928
Дата смерти20.10.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пинчук Мария Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пинчук Мария Тихоновна
Работа или профессия
Неизвестно
столяр
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.10.2013