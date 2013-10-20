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Пинчук Александр Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1928

Дата смерти

20.10.2013

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

Между 1896 и 1944 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1928

Отец: Пинчук Леонтий Никитович

Мать: Иванова Ефимия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пинчук Мария Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пинчук Мария Тихоновна

Работа или профессия
Неизвестно
столяр
Место жительства
Неизвестно
Пограничный, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Смерть
20.10.2013
Пограничный, Пограничный муниципальный район, Приморский край
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