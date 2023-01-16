Пинчук (Тихонова) Мария Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1896 и 1944
Дата смерти16.01.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1896 и 1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пинчук Александр Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.01.2023