Пинчук (Тихонова) Мария Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчук (Тихонова) Мария Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1896 и 1944

Дата смерти

16.01.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1896 и 1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пинчук Александр Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пинчук Александр Леонтьевич

Смерть
16.01.2023
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