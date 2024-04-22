Матюшенко (Кургак) Ульяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.07.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1878
Отец: Кургак Иван Тихонович
Мать: Кургак Ксения Антоновна
Бракосочетание
14.01.1901
Рождение ребёнка
07.11.1901
Сын: Матюшенко Михаил Степанович
Отец ребёнка: Матюшенко Степан Андреевич
Рождение ребёнка
25.06.1903
Дочь: Матюшенко Ефросиния Степановна
Отец ребёнка: Матюшенко Степан Андреевич
Рождение ребёнка
13.09.1905
Сын: Матюшенко Корнилий Степанович
Отец ребёнка: Матюшенко Степан Андреевич
Смерть
Неизвестно