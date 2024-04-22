Матюшенко (Кургак) Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюшенко (Кургак) Ульяна Ивановна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

01.07.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1878

Отец: Кургак Иван Тихонович

Мать: Кургак Ксения Антоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
14.01.1901

Муж: Матюшенко Степан Андреевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.11.1901

Сын: Матюшенко Михаил Степанович

Отец ребёнка: Матюшенко Степан Андреевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.06.1903

Дочь: Матюшенко Ефросиния Степановна

Отец ребёнка: Матюшенко Степан Андреевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.09.1905

Сын: Матюшенко Корнилий Степанович

Отец ребёнка: Матюшенко Степан Андреевич

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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