Кургак (Ковтун) Ксения Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.05.1877
Рождение ребёнка
01.07.1878
Дочь: Матюшенко Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Кургак Иван Тихонович
Рождение ребёнка
09.03.1880
Дочь: Косенко Христина Ивановна
Отец ребёнка: Кургак Иван Тихонович
Рождение ребёнка
26.02.1882
Отец ребёнка: Кургак Иван Тихонович
Рождение ребёнка
01.03.1883
Дочь: Кургак Марина Ивановна
Отец ребёнка: Кургак Иван Тихонович
Рождение ребёнка
27.02.1885
Отец ребёнка: Кургак Иван Тихонович
хутор Химов
Рождение ребёнка
06.09.1887
Сын: Кургак Лука Иванович
Отец ребёнка: Кургак Иван Тихонович
хутор Химов
Рождение ребёнка
13.02.1890
Отец ребёнка: Кургак Иван Тихонович
хутор Химов
Смерть
Неизвестно