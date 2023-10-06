Кургак (Ковтун) Ксения Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кургак (Ковтун) Ксения Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.05.1877

Муж: Кургак Иван Тихонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.07.1878

Дочь: Матюшенко Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Кургак Иван Тихонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.03.1880

Дочь: Косенко Христина Ивановна

Отец ребёнка: Кургак Иван Тихонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.02.1882

Сын: Кургак Порфирий Иванович

Отец ребёнка: Кургак Иван Тихонович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.03.1883

Дочь: Кургак Марина Ивановна

Отец ребёнка: Кургак Иван Тихонович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.02.1885

Сын: Кургак Тарасий Иванович

Отец ребёнка: Кургак Иван Тихонович

Перебудова, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
06.09.1887

Сын: Кургак Лука Иванович

Отец ребёнка: Кургак Иван Тихонович

Перебудова, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
13.02.1890

Сын: Кургак Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Кургак Иван Тихонович

Перебудова, Чернігівська область
хутор Химов
Смерть
Неизвестно
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