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Кургак Кирилл Иванович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

13.02.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1890

Отец: Кургак Иван Тихонович

Мать: Кургак Ксения Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.02.1923

Сын: Кургак Григорий Кириллович

Мать ребёнка: Кургак Анна Гордеевна

Черниговское наместничество Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кургак Анна Гордеевна

Смерть
Неизвестно
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