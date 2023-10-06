Кургак Кирилл Иванович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения13.02.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1890
Отец: Кургак Иван Тихонович
Мать: Кургак Ксения Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.02.1923
Сын: Кургак Григорий Кириллович
Мать ребёнка: Кургак Анна Гордеевна
Черниговское наместничество Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кургак Анна Гордеевна
Смерть
Неизвестно