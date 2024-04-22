Косенко (Кургак) Христина Ивановна
Место рождения
Дата рождения09.03.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1880
Отец: Кургак Иван Тихонович
Мать: Кургак Ксения Антоновна
Бракосочетание
26.10.1897
Рождение ребёнка
08.04.1899
Сын: Косенко Василий Тихонович
Отец ребёнка: Косенко Тихон Павлович
Рождение ребёнка
01.08.1900
Дочь: Косенко Евдокия Тихоновна
Отец ребёнка: Косенко Тихон Павлович
Рождение ребёнка
23.07.1903
Дочь: Косенко Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Косенко Тихон Павлович
Рождение ребёнка
26.08.1905
Отец ребёнка: Косенко Тихон Павлович
Рождение ребёнка
01.06.1909
Сын: Косенко Митрофан Тихонович
Отец ребёнка: Косенко Тихон Павлович
Рождение ребёнка
25.06.1912
Дочь: Косенко Ефросиния Тихоновна
Отец ребёнка: Косенко Тихон Павлович
Рождение ребёнка
21.08.1915
Дочь: Косенко Наталия Тихоновна
Отец ребёнка: Косенко Тихон Павлович
Рождение ребёнка
02.10.1918
Дочь: Косенко Пелагея Тихоновна
Отец ребёнка: Косенко Тихон Павлович
Смерть
Неизвестно