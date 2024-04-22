Косенко (Кургак) Христина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосенко (Кургак) Христина Ивановна

Косенко (Кургак) Христина Ивановна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

09.03.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1880

Отец: Кургак Иван Тихонович

Мать: Кургак Ксения Антоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
26.10.1897

Муж: Косенко Тихон Павлович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.04.1899

Сын: Косенко Василий Тихонович

Отец ребёнка: Косенко Тихон Павлович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.08.1900

Дочь: Косенко Евдокия Тихоновна

Отец ребёнка: Косенко Тихон Павлович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.07.1903

Дочь: Косенко Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Косенко Тихон Павлович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.08.1905

Сын: Косенко Иван Тихонович

Отец ребёнка: Косенко Тихон Павлович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.06.1909

Сын: Косенко Митрофан Тихонович

Отец ребёнка: Косенко Тихон Павлович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.06.1912

Дочь: Косенко Ефросиния Тихоновна

Отец ребёнка: Косенко Тихон Павлович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.08.1915

Дочь: Косенко Наталия Тихоновна

Отец ребёнка: Косенко Тихон Павлович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.10.1918

Дочь: Косенко Пелагея Тихоновна

Отец ребёнка: Косенко Тихон Павлович

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close