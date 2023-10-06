Косенко (Косенко) Анна Тихоновна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения23.07.1903
Дата смерти07.09.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1903
Отец: Косенко Тихон Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
07.09.1903
Черниговская губерния, Российская империя