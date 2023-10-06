Косенко (Косенко) Анна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенко (Косенко) Анна Тихоновна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

23.07.1903

Дата смерти

07.09.1903

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1903

Отец: Косенко Тихон Павлович

Мать: Косенко Христина Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
07.09.1903
Черниговская губерния, Российская империя
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