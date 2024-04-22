Косенко Тихон Павлович
Место рождения
Дата рождения16.06.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1876
Бракосочетание
26.10.1897
Рождение ребёнка
08.04.1899
Сын: Косенко Василий Тихонович
Мать ребёнка: Косенко Христина Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1900
Дочь: Косенко Евдокия Тихоновна
Мать ребёнка: Косенко Христина Ивановна
Рождение ребёнка
23.07.1903
Дочь: Косенко Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Косенко Христина Ивановна
Рождение ребёнка
26.08.1905
Мать ребёнка: Косенко Христина Ивановна
Рождение ребёнка
01.06.1909
Сын: Косенко Митрофан Тихонович
Мать ребёнка: Косенко Христина Ивановна
Рождение ребёнка
25.06.1912
Дочь: Косенко Ефросиния Тихоновна
Мать ребёнка: Косенко Христина Ивановна
Рождение ребёнка
21.08.1915
Дочь: Косенко Наталия Тихоновна
Мать ребёнка: Косенко Христина Ивановна
Рождение ребёнка
02.10.1918
Дочь: Косенко Пелагея Тихоновна
Мать ребёнка: Косенко Христина Ивановна
Смерть
Неизвестно