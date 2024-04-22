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Косенко Тихон Павлович

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

16.06.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1876

Отец: Косенко Павел Максимович

Мать: Косенко Татьяна Данииловна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
26.10.1897

Жена: Косенко Христина Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.04.1899

Сын: Косенко Василий Тихонович

Мать ребёнка: Косенко Христина Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.08.1900

Дочь: Косенко Евдокия Тихоновна

Мать ребёнка: Косенко Христина Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.07.1903

Дочь: Косенко Анна Тихоновна

Мать ребёнка: Косенко Христина Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.08.1905

Сын: Косенко Иван Тихонович

Мать ребёнка: Косенко Христина Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.06.1909

Сын: Косенко Митрофан Тихонович

Мать ребёнка: Косенко Христина Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.06.1912

Дочь: Косенко Ефросиния Тихоновна

Мать ребёнка: Косенко Христина Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.08.1915

Дочь: Косенко Наталия Тихоновна

Мать ребёнка: Косенко Христина Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.10.1918

Дочь: Косенко Пелагея Тихоновна

Мать ребёнка: Косенко Христина Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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