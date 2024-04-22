Косенко (Дворник) Татьяна Данииловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смерти18.04.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Бракосочетание
24.01.1871
Рождение ребёнка
22.01.1872
Отец ребёнка: Косенко Павел Максимович
Рождение ребёнка
16.06.1876
Отец ребёнка: Косенко Павел Максимович
Рождение ребёнка
01.08.1879
Отец ребёнка: Косенко Павел Максимович
Рождение ребёнка
07.03.1883
Отец ребёнка: Косенко Павел Максимович
Рождение ребёнка
30.07.1887
Дочь: Косенко Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Косенко Павел Максимович
Смерть
18.04.1899