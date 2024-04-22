Косенко (Дворник) Татьяна Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенко (Дворник) Татьяна Данииловна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

18.04.1899

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
24.01.1871

Муж: Косенко Павел Максимович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.01.1872

Сын: Косенко Тимофей Павлович

Отец ребёнка: Косенко Павел Максимович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.06.1876

Сын: Косенко Тихон Павлович

Отец ребёнка: Косенко Павел Максимович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.08.1879

Сын: Косенко Степан Павлович

Отец ребёнка: Косенко Павел Максимович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.03.1883

Сын: Косенко Василий Павлович

Отец ребёнка: Косенко Павел Максимович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.07.1887

Дочь: Косенко Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Косенко Павел Максимович

Нежин, Чернігівська область
Смерть
18.04.1899
Нежин, Чернігівська область
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