Косенко Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения07.03.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1883
Бракосочетание
26.01.1903
Жена: Косенко Анна Федотовна
Рождение ребёнка
29.12.1904
Сын: Косенко Василий Васильевич
Мать ребёнка: Косенко Анна Федотовна
Рождение ребёнка
21.10.1907
Мать ребёнка: Косенко Анна Федотовна
Рождение ребёнка
22.09.1911
Дочь: Косенко Ефросиния Васильевна
Мать ребёнка: Косенко Анна Федотовна
Рождение ребёнка
04.10.1913
Мать ребёнка: Косенко Анна Федотовна
Рождение ребёнка
01.12.1915
Дочь: Косенко Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Косенко Анна Федотовна
Смерть
Неизвестно