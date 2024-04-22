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Косенко Василий Павлович

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

07.03.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1883

Отец: Косенко Павел Максимович

Мать: Косенко Татьяна Данииловна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
26.01.1903

Жена: Косенко Анна Федотовна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.12.1904

Сын: Косенко Василий Васильевич

Мать ребёнка: Косенко Анна Федотовна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.10.1907

Сын: Косенко Яков Васильевич

Мать ребёнка: Косенко Анна Федотовна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.09.1911

Дочь: Косенко Ефросиния Васильевна

Мать ребёнка: Косенко Анна Федотовна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.10.1913

Сын: Косенко Петр Васильевич

Мать ребёнка: Косенко Анна Федотовна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.12.1915

Дочь: Косенко Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Косенко Анна Федотовна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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