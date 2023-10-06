Косенко Павел Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.05.1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.01.1871
Рождение ребёнка
22.01.1872
Мать ребёнка: Косенко Татьяна Данииловна
Рождение ребёнка
16.06.1876
Мать ребёнка: Косенко Татьяна Данииловна
Рождение ребёнка
01.08.1879
Мать ребёнка: Косенко Татьяна Данииловна
Рождение ребёнка
07.03.1883
Мать ребёнка: Косенко Татьяна Данииловна
Рождение ребёнка
30.07.1887
Дочь: Косенко Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Косенко Татьяна Данииловна
Смерть
16.05.1901