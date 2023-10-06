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Косенко Павел Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.05.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1871

Жена: Косенко Татьяна Данииловна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.01.1872

Сын: Косенко Тимофей Павлович

Мать ребёнка: Косенко Татьяна Данииловна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.06.1876

Сын: Косенко Тихон Павлович

Мать ребёнка: Косенко Татьяна Данииловна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.08.1879

Сын: Косенко Степан Павлович

Мать ребёнка: Косенко Татьяна Данииловна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.03.1883

Сын: Косенко Василий Павлович

Мать ребёнка: Косенко Татьяна Данииловна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.07.1887

Дочь: Косенко Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Косенко Татьяна Данииловна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
16.05.1901
Нежин, Чернігівська область
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