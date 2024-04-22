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Косенко Степан Павлович

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

01.08.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1879

Отец: Косенко Павел Максимович

Мать: Косенко Татьяна Данииловна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
04.11.1901

Жена: Косенко Евгения Симоновна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.11.1902

Сын: Косенко Михаил Степанович

Мать ребёнка: Косенко Евгения Симоновна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.03.1905

Дочь: Косенко Матрона Степановна

Мать ребёнка: Косенко Евгения Симоновна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.03.1908

Дочь: Косенко Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Косенко Евгения Симоновна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.02.1910

Дочь: Косенко Ефросиния Степановна

Мать ребёнка: Косенко Евгения Симоновна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.03.1916

Дочь: Косенко Мария Степановна

Мать ребёнка: Косенко Евгения Симоновна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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