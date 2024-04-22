Косенко (Шекера) Евгения Симоновна
Место рождения
Дата рождения23.12.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1882
Бракосочетание
04.11.1901
Рождение ребёнка
08.11.1902
Сын: Косенко Михаил Степанович
Отец ребёнка: Косенко Степан Павлович
Рождение ребёнка
22.03.1905
Дочь: Косенко Матрона Степановна
Отец ребёнка: Косенко Степан Павлович
Рождение ребёнка
02.03.1908
Дочь: Косенко Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Косенко Степан Павлович
Рождение ребёнка
15.02.1910
Дочь: Косенко Ефросиния Степановна
Отец ребёнка: Косенко Степан Павлович
Рождение ребёнка
16.03.1916
Дочь: Косенко Мария Степановна
Отец ребёнка: Косенко Степан Павлович
Смерть
Неизвестно