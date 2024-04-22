Косенко (Шекера) Евгения Симоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенко (Шекера) Евгения Симоновна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

23.12.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1882

Отец: Шекера Симон Несторович

Мать: Шекера Ефросиния Ильинична

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
04.11.1901

Муж: Косенко Степан Павлович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.11.1902

Сын: Косенко Михаил Степанович

Отец ребёнка: Косенко Степан Павлович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.03.1905

Дочь: Косенко Матрона Степановна

Отец ребёнка: Косенко Степан Павлович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.03.1908

Дочь: Косенко Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Косенко Степан Павлович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.02.1910

Дочь: Косенко Ефросиния Степановна

Отец ребёнка: Косенко Степан Павлович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.03.1916

Дочь: Косенко Мария Степановна

Отец ребёнка: Косенко Степан Павлович

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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