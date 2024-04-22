Косенко (Романенко) Анна Федотовна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
26.01.1903
Рождение ребёнка
29.12.1904
Сын: Косенко Василий Васильевич
Отец ребёнка: Косенко Василий Павлович
Рождение ребёнка
21.10.1907
Отец ребёнка: Косенко Василий Павлович
Рождение ребёнка
22.09.1911
Дочь: Косенко Ефросиния Васильевна
Отец ребёнка: Косенко Василий Павлович
Рождение ребёнка
04.10.1913
Отец ребёнка: Косенко Василий Павлович
Рождение ребёнка
01.12.1915
Дочь: Косенко Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Косенко Василий Павлович
Смерть
Неизвестно