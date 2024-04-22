Косенко (Романенко) Анна Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенко (Романенко) Анна Федотовна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
26.01.1903

Муж: Косенко Василий Павлович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.12.1904

Сын: Косенко Василий Васильевич

Отец ребёнка: Косенко Василий Павлович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.10.1907

Сын: Косенко Яков Васильевич

Отец ребёнка: Косенко Василий Павлович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.09.1911

Дочь: Косенко Ефросиния Васильевна

Отец ребёнка: Косенко Василий Павлович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.10.1913

Сын: Косенко Петр Васильевич

Отец ребёнка: Косенко Василий Павлович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.12.1915

Дочь: Косенко Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Косенко Василий Павлович

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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