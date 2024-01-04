Мажаев Захар Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Дмитрий
Мать: Вера Максимова
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1830
Сын: Мамаев Наум Захаров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Давыдова Ефимья Захарова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Захарова
Мать ребёнка: Мажаева Александра Лукьянова
Место жительства
1858
7
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно