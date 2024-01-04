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Мажаев Захар Дмитриев

Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Дмитрий

Мать: Вера Максимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Мажаев Киприян Захаров

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Мамаев Наум Захаров

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Давыдова Ефимья Захарова

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Захарова

Мать ребёнка: Мажаева Александра Лукьянова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
7
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мажаева Александра Лукьянова

Смерть
Неизвестно
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