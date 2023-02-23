Вера Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Дмитрий
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Матрёна Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий
Рождение ребёнка
1817
Сын: Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий
Рождение ребёнка
1819
Сын: Прокофий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий
Место жительства
1858
7
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий
Смерть
Неизвестно