Вера Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1791 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Мажаев Захар Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Матрёна Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Прокофий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
7
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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