Дмитрий
Место рождения
Дата рожденияДо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Вера Максимова
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Матрёна Дмитриева
Мать ребёнка: Вера Максимова
Рождение ребёнка
1817
Сын: Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Вера Максимова
Рождение ребёнка
1819
Сын: Прокофий Дмитриев
Мать ребёнка: Вера Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Максимова
Смерть
Неизвестно