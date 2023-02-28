Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

До 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1792 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Мажаев Захар Дмитриев

Мать ребёнка: Вера Максимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Матрёна Дмитриева

Мать ребёнка: Вера Максимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Вера Максимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Прокофий Дмитриев

Мать ребёнка: Вера Максимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Максимова

Смерть
Неизвестно
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