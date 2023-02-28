Мамаев Наум Захаров
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Мажаев Захар Дмитриев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1850
Сын: Матвей Наумов
Мать ребёнка: Мамаева Александра Данилова
Место жительства
1858
7
Рождение ребёнка
18.02.1867
Мать ребёнка: Мамаева Александра Данилова
Рождение ребёнка
01.08.1870
Сын: Мамаев Степан Наумов
Мать ребёнка: Мамаева Александра Данилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Наумов
Мать ребёнка: Мамаева Александра Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно