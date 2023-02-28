Мамаев Наум Захаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамаев Наум Захаров

Мамаев Наум Захаров

avatar

Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Мажаев Захар Дмитриев

Мать: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Матвей Наумов

Мать ребёнка: Мамаева Александра Данилова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
7
Рождение ребёнка
18.02.1867

Сын: Мамаев Василий Наумов

Мать ребёнка: Мамаева Александра Данилова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1870

Сын: Мамаев Степан Наумов

Мать ребёнка: Мамаева Александра Данилова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Наумов

Мать ребёнка: Мамаева Александра Данилова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Александра Данилова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close