Давыдова (Мамаева) Ефимья Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Мамаева) Ефимья Захарова

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Мажаев Захар Дмитриев

Мать: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Давыдов Никанор Кириллов

Отец ребёнка: Давыдов Кирилл Матвеев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Давыдов Григорий Кириллов

Отец ребёнка: Давыдов Кирилл Матвеев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Давыдов Иван Кириллов

Отец ребёнка: Давыдов Кирилл Матвеев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
35
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Кирилл Матвеев

Смерть
Неизвестно
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