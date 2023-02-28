Давыдова (Мамаева) Ефимья Захарова
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Мажаев Захар Дмитриев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Давыдов Кирилл Матвеев
Рождение ребёнка
1856
Сын: Давыдов Григорий Кириллов
Отец ребёнка: Давыдов Кирилл Матвеев
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Давыдов Кирилл Матвеев
Место жительства
1858
35
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно