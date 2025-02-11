Давыдов Никанор Кириллов
мужской, родился 1852, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецДавыдов Кирилл Матвеев1823 г.р.
МатьДавыдова (Мамаева) Ефимия Захарова1833 г.р.
Супруги
Дети
(Давыдова) Пелагея Никанорова01.10.1874 г.р.
Давыдов Семён Никаноров14.07.1878 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Место жительства
1858
Бракосочетание
24.01.1870
Рождение ребёнка
01.10.1874
Дочь: (Давыдова) Пелагея Никанорова
Мать ребёнка: Давыдова (Шмелёва) Евдокия Терентьева
Рождение ребёнка
14.07.1878
Мать ребёнка: Давыдова (Шмелёва) Евдокия Терентьева
Смерть
Неизвестно