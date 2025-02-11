Давыдов Никанор Кириллов 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Давыдов Никанор Кириллов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1852, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Давыдов Кирилл Матвеев1823 г.р.
Мать
Давыдова (Мамаева) Ефимия Захарова1833 г.р.
Супруги
Давыдова (Шмелёва) Евдокия Терентьева1853 г.р.
Дети
(Давыдова) Пелагея Никанорова01.10.1874 г.р.
Давыдов Семён Никаноров14.07.1878 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Давыдов Кирилл Матвеев

Мать: Давыдова (Мамаева) Ефимия Захарова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

35

Бракосочетание
24.01.1870

Жена: Давыдова (Шмелёва) Евдокия Терентьева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.10.1874

Дочь: (Давыдова) Пелагея Никанорова

Мать ребёнка: Давыдова (Шмелёва) Евдокия Терентьева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
14.07.1878

Сын: Давыдов Семён Никаноров

Мать ребёнка: Давыдова (Шмелёва) Евдокия Терентьева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.