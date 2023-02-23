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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Киприян Захаров

Отец ребёнка: Мажаев Захар Дмитриев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Мамаев Наум Захаров

Отец ребёнка: Мажаев Захар Дмитриев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Давыдова Ефимья Захарова

Отец ребёнка: Мажаев Захар Дмитриев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мажаев Захар Дмитриев

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