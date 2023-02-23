?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Киприян Захаров
Отец ребёнка: Мажаев Захар Дмитриев
Рождение ребёнка
1830
Сын: Мамаев Наум Захаров
Отец ребёнка: Мажаев Захар Дмитриев
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Давыдова Ефимья Захарова
Отец ребёнка: Мажаев Захар Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно