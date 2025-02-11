Мажаев Киприян Захаров 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Мажаев Киприян Захаров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1828, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Мажаев Захар Дмитриев1809 г.р.
Супруги
Мажаева Матрёна Никитина1830 г.р.
Дети
Николай Киприянов1848 г.р.
Мажаев Пётр Киприянов1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Мажаев Захар Дмитриев

Мать: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мажаева Матрёна Никитина

Рождение ребёнка
1848

Сын: Николай Киприянов

Мать ребёнка: Мажаева Матрёна Никитина

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1850

Сын: Мажаев Пётр Киприянов

Мать ребёнка: Мажаева Матрёна Никитина

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Акулина Киприянова

Мать ребёнка: Мажаева Матрёна Никитина

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1854

Сын: Мамаев Андрей Киприянов

Мать ребёнка: Мажаева Матрёна Никитина

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Ефросинья Киприянова

Мать ребёнка: Мажаева Матрёна Никитина

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Сын: Осип Киприянов

Мать ребёнка: Мажаева Матрёна Никитина

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

7

Смерть
Неизвестно

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