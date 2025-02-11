Мажаев Киприян Захаров
мужской, родился 1828, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецМажаев Захар Дмитриев1809 г.р.
Супруги
Мажаева Матрёна Никитина1830 г.р.
Дети
Николай Киприянов1848 г.р.
Мажаев Пётр Киприянов1850 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Мажаев Захар Дмитриев
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мажаева Матрёна Никитина
Рождение ребёнка
1848
Сын: Николай Киприянов
Мать ребёнка: Мажаева Матрёна Никитина
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Мажаева Матрёна Никитина
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Акулина Киприянова
Мать ребёнка: Мажаева Матрёна Никитина
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Мажаева Матрёна Никитина
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Ефросинья Киприянова
Мать ребёнка: Мажаева Матрёна Никитина
Рождение ребёнка
1857
Сын: Осип Киприянов
Мать ребёнка: Мажаева Матрёна Никитина
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно