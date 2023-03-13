Мокшанцева (Круглова) Алена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Рождение ребёнка
1768
Сын: Мокшанцевъ Матвей
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Борисъ
Рождение ребёнка
1770
Сын: Мокшанцевъ Кирилъ
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Борисъ
Рождение ребёнка
1775
Сын: Мокшанцевъ Яковъ
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Борисъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мокшанцевъ Борисъ