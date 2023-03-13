Мокшанцева (Круглова) Алена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокшанцева (Круглова) Алена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Кругловъ Егоръ Сергеевъ

Мать: Круглова Степанида Васильева

Рождение ребёнка
1768

Сын: Мокшанцевъ Матвей

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Борисъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Сын: Мокшанцевъ Кирилъ

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Борисъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Сын: Мокшанцевъ Яковъ

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Борисъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокшанцевъ Борисъ

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