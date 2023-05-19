Мокшанцевъ Борисъ
Место рождения
Дата рождения1742
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Мокшанцевъ Моисей
Рождение ребёнка
1768
Сын: Мокшанцевъ Матвей
Мать ребёнка: Мокшанцева Алена
Рождение ребёнка
1770
Сын: Мокшанцевъ Кирилъ
Мать ребёнка: Мокшанцева Алена
Рождение ребёнка
1775
Сын: Мокшанцевъ Яковъ
Мать ребёнка: Мокшанцева Алена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мокшанцева Алена