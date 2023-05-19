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Мокшанцевъ Борисъ

Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1742

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Мокшанцевъ Моисей

Мать: Мокшанцева Марфа Степанова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Мокшанцевъ Матвей

Мать ребёнка: Мокшанцева Алена

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Сын: Мокшанцевъ Кирилъ

Мать ребёнка: Мокшанцева Алена

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Сын: Мокшанцевъ Яковъ

Мать ребёнка: Мокшанцева Алена

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокшанцева Алена

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