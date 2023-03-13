Мокшанцева Марфа Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Варганова Анисия
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Моисей
Рождение ребёнка
1742
Сын: Мокшанцевъ Борисъ
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Моисей
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Моисей
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мокшанцевъ Моисей