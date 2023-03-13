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Мокшанцева Марфа Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1721 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Варганова Анисия

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Моисей

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Мокшанцевъ Борисъ

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Моисей

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Моисей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокшанцевъ Моисей