Мокшанцевъ Кирилъ
Место рождения
Дата рождения1770
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Мокшанцевъ Борисъ
Мать: Мокшанцева Алена
Рождение ребёнка
1799
Сын: Мокшанцевъ Петръ
Мать ребёнка: Мокшанцева Марфа
Рождение ребёнка
1804
Сын: Мокшанцевъ Ефимъ
Мать ребёнка: Мокшанцева Марфа
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Мокшанцева Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Мокшанцева Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мокшанцева Марфа