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Мокшанцевъ Кирилъ

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1770

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Мокшанцевъ Борисъ

Мать: Мокшанцева Алена

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Сын: Мокшанцевъ Петръ

Мать ребёнка: Мокшанцева Марфа

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Мокшанцевъ Ефимъ

Мать ребёнка: Мокшанцева Марфа

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Мокшанцева Марфа

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Мокшанцева Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокшанцева Марфа

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