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Мокшанцева Марфа

Место рождения

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1776

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Андрей

Мать: Марья Осипова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Сын: Мокшанцевъ Петръ

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Кирилъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Мокшанцевъ Ефимъ

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Кирилъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Кирилъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Кирилъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокшанцевъ Кирилъ

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