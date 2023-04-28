Мокшанцева Марфа
Место рождения
Дата рождения1776
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Андрей
Мать: Марья Осипова
Рождение ребёнка
1799
Сын: Мокшанцевъ Петръ
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Кирилъ
Рождение ребёнка
1804
Сын: Мокшанцевъ Ефимъ
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Кирилъ
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Кирилъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Кирилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мокшанцевъ Кирилъ