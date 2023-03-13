Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей

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Место рождения

Никольское Ермолавка Карсунского уезда

Дата рождения

1753

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Ларионъ Михайловъ

Мать: Степанида Михайлова

Никольское Ермолавка Карсунского уезда
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Татьяна Андреева

Мать ребёнка: Марья Осипова

Рождение ребёнка
1770

Сын: Антонъ

Мать ребёнка: Марья Осипова

Рождение ребёнка
1773

Сын: Филиппъ

Мать ребёнка: Марья Осипова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Мокшанцева Марфа

Мать ребёнка: Марья Осипова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Осипова

Смерть
1791
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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