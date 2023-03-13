Андрей
Место рожденияНикольское Ермолавка Карсунского уезда
Дата рождения1753
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Ларионъ Михайловъ
Мать: Степанида Михайлова
Никольское Ермолавка Карсунского уезда
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Татьяна Андреева
Мать ребёнка: Марья Осипова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Антонъ
Мать ребёнка: Марья Осипова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Филиппъ
Мать ребёнка: Марья Осипова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Мокшанцева Марфа
Мать ребёнка: Марья Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Осипова
Смерть
1791