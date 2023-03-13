Круглова Степанида Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Кругловъ Андрей
Отец ребёнка: Кругловъ Егоръ Сергеевъ
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Щербакова Дарья
Отец ребёнка: Кругловъ Егоръ Сергеевъ
Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1743
Сын: Кругловъ Василий
Отец ребёнка: Кругловъ Егоръ Сергеевъ
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Мокшанцева Алена
Отец ребёнка: Кругловъ Егоръ Сергеевъ
Бракосочетание
Неизвестно