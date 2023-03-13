Круглова Степанида Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглова Степанида Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Кругловъ Андрей

Отец ребёнка: Кругловъ Егоръ Сергеевъ

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Щербакова Дарья

Отец ребёнка: Кругловъ Егоръ Сергеевъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Кругловъ Василий

Отец ребёнка: Кругловъ Егоръ Сергеевъ

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Мокшанцева Алена

Отец ребёнка: Кругловъ Егоръ Сергеевъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кругловъ Егоръ Сергеевъ

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