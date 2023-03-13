Кругловъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кругловъ Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Кругловъ Егоръ Сергеевъ

Мать: Круглова Степанида Васильева

Смерть
1750
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