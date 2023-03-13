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Кругловъ Андрей
Кругловъ Андрей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1730
Дата смерти
1750
Пол
Мужской
Отец
Кругловъ Егоръ Сергеевъ
1712 г.р.
Мать
Круглова Степанида Васильева
1703 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец:
Кругловъ Егоръ Сергеевъ
Мать:
Круглова Степанида Васильева
Смерть
1750
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