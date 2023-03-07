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Кругловъ Егоръ Сергеевъ

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Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1712

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Сергей Ивановъ

Мать: не указана

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Кругловъ Андрей

Мать ребёнка: Круглова Степанида Васильева

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Щербакова Дарья

Мать ребёнка: Круглова Степанида Васильева

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Кругловъ Василий

Мать ребёнка: Круглова Степанида Васильева

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Мокшанцева Алена

Мать ребёнка: Круглова Степанида Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Круглова Степанида Васильева

Смерть
1748
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