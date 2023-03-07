Кругловъ Егоръ Сергеевъ
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смерти1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Сергей Ивановъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Кругловъ Андрей
Мать ребёнка: Круглова Степанида Васильева
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Щербакова Дарья
Мать ребёнка: Круглова Степанида Васильева
Рождение ребёнка
1743
Сын: Кругловъ Василий
Мать ребёнка: Круглова Степанида Васильева
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Мокшанцева Алена
Мать ребёнка: Круглова Степанида Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1748