Реутов Василий Вуколович
Место рождения
Дата рождения30.01.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1823
Отец: Реутов Вукола Прокофьевич
Мать: Реутова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
15.10.1851
Мать ребёнка: Реутова Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Реутова Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Реутова Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Реутова Анисья Андреевна
Смерть
Неизвестно