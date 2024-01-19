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Реутов Василий Вуколович

Место рождения

Куриловка

Дата рождения

30.01.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1823

Отец: Реутов Вукола Прокофьевич

Мать: Реутова Софья Ивановна

Рождение ребёнка
15.10.1851

Сын: Реутов Яков Васильевич

Мать ребёнка: Реутова Анисья Андреевна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Реутов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Реутова Анисья Андреевна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Реутова Анисья Андреевна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Реутов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Реутова Анисья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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